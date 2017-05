Previous

ये डिजाइनर टैटू बचा सकते हैं जिंदगी

संबंधित खबरें

लंदन। एक कलाकार ने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे और स्वयं को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए डिजाइनर टैटू तैयार किए हैं। ब्रिटिश-इटालियन मूल की मनोविज्ञान स्नातक फ्रांसिस्का टिम्बर लंदन में रहती हैं। उन्होंने अपने माता-पिता के घर में पहली बार साल 2015 में 'मोटीवेश्नल टैटू' डिजाइन करना शुरू किया।

अधिकांश टैटू प्लास्टर के बने हैं, जिन पर प्रेरक संदेश जैसे 'It will pass', 'Breathe', 'Love Yourself' और 'I am enough' लिखा है। जिन लोगों ने टैटू खरीदे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कलाई, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों की तस्वीरें टैटू के साथ पोस्ट की हैं।

साल 2011 के एक अध्ययन में पाया गया था कि टैंपोरेरी टैटूज खुद को नुकसान पहुंचाने के व्यवहार और नकारात्मक बॉडी इमेज से निपटने का एक तरीका हो सकते हैं। टिम्बर ने कहा कि उसने इस तरह के अध्ययनों का इस्तेमाल अपने काम और डिजाइनों को प्रभावित करने के लिए किया है।

उन्होंने कहा कि टैटू के साथ आईडिया यह है कि यह आपकी त्वचा पर दिखता है और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार की बजाय यह भावनाओं को व्यक्त करने का विकल्प देता है। ऑप्टीक न्यूरिटीज के कारण साल 2011 में सुसाइडल (आत्महत्या) हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया।

वह कहती हैं कि यह एक प्रतीक है, लोगों से जुड़ने का एक तरीका और एक ऐसा रास्ता है, जो आत्म-देखभाल के लिए लोगों को प्रेरित करता है। हमारा मकसद है कि हम एक आंदोलन को प्रेरित करें और इस परियोजना के समर्थन और पहचान का नेटवर्क बनाएं।

वह कहती हैं कि जब भी आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य इस टैटू को पहने हुए देखेगा, वह जान जाएगा कि उस दिन आपको अतिरिक्त देखभाल और मदद की जरूरत है। टिंबर साल 2015 से इट्सी पर इन टैंपररी टैटूज को बेच रही हैं, उनका कहना है कि ये पांच दिन में खत्म हो जाते हैं।