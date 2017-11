महिला ने मूवी हॉल में बाहर से स्नैक्स ले जाने का ढूंढा अनूठा तरीका, वायरल हुआ ट्वीट

लंदन। क्या आपके मन में भी ऐसा आता है कि आप मूवी हॉल में आपके पसंदीदा स्नैक या ड्रिंक ले जा सके। लेकिन सच तो यही है कि मूवी हॉल में बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे में हॉल में मौजूद कैंटिन में ही आपको जो और जिस कीमत पर मौजूद हो वहीं खरीदना पड़ता है।

अगर आपके पास कोई फूड होता भी है तो सिक्योरिटी चैक में उसे पकड़ लिया जाता है और उसे अंदर ले जाने नहीं दिया जाता। लेकिन एक महिला ने चुपके से सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने का एक अनूठा तरीका निकाल लिया। महिला ने जो आइडिया अपनाया उसे कम से कम पुरुष तो नहीं अपना सकते।

यह महिला प्रेगनेंट होने का ढोंग करती है और नकली टमी दिखाने के लिए इसने एक बड़ा सा थर्माकोल बोल बना लिया। उसमें अपने पसंद के फूड पैकेट्स रख लिए।

उसने खुद एंजेला ब्रिस्क ने ट्विटर पर लिखा, 'मूवी में स्नैक्स ले जाने का ब्रांड न्यू तरीका ढूंढ निकाला।'

एंजेला का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस आइडिया के बारे में अपने विचार देना शुरू कर दिए। किसी ने उसे 'हीरो' कहा तो किसी ने पूछा कि पुरुष भी क्या यह तरीका अपना सकते हैं।

स्टोरी लिखे जाने तक ट्वीट को 20 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स और 42 हजार लाइक्स मिल चुके हैं।

Found a brand new way to get your snacks into a movie pic.twitter.com/eDcOwjLiMU

— Angela Brisk (@AngelaBrisk) November 19, 2017