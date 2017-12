पांच महीने आईएसएस में बिताकर लौटे तीन अंतरिक्ष यात्री

वॉशिंगटन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से तीन अंतरिक्ष यात्री पांच महीने के अभियान के बाद गुरुवार को धरती पर लौट आए। उनका अंतरिक्ष यान कजाखस्तान में उतरा। नासा टीवी ने उनके धरती पर लौटने का लाइव प्रसारण किया।

इस यात्रा से वापस लौटे अमेरिकी मरीन रैंडी ब्रेसनिक ने इससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से इसी महीने नजर आए सुपरमून की शानदार तस्वीरों के साथ इस घटना के वीडियो भी भेजे थे। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए रैंडी ने आईएसएस से वापस लौटने की अंतिम तस्वीर भी भेजी। जिसमें वो लाइट बंद करते दिख रहे हैं।

ये तीनों अतंरिक्ष यात्री जुलाई से ही इंटरनेशल स्पेस स्टेशन में थे। जहां वो रिसर्च के साथ ही स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम भी देख रहे थे। इस अभियान में नासा के ब्रेसनिक के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से इटली के एस्ट्रोनॉट नेसपोली और रूस की तरफ से सर्गेई याजांसकि है।

Expedition 53 crewmates @AstroKomrade , @Astro_Paolo and @SergeyISS touched down in Kazakhstan at 3:37am ET (2:27pm Kazakh time). https://t.co/iWjLMpL1l4 pic.twitter.com/Q8zLn0lO0e

.@AstroKomrade exits the Soyuz spacecraft that brought him home from the station 250 miles above Earth less than 3.5 hours earlier. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/uMJGLEtbqq

— Intl. Space Station (@Space_Station) 14 December 2017