ट्विटर पर गलत ग्रामर लिखने को लेकर हो रही है ट्रंप की शिक्षा मंत्री की खिंचाई

वॉशिंगटन। सोशल मीडिया में की गई गलती को छिपा पाना मुश्किल हो जाता है। खासतौर से तब, जबकि आप कोई सेलेब्रिटी या बड़े राजनेता हों। संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा मंत्री पद की उम्मीदवार बेट्सी डेवोस की भी इसी वजह से ट्विटर पर खिंचाई हो रही है।

उन्होंने ट्विटर पर गलत ग्रामर के साथ एक ट्वीट किया था। इसके बाद से उनका ट्वीट लगातार वायरल होता जा रहा है और लोग खिंचाई कर रहे हैं कि जिसे खुद ग्रामर का ज्ञान नहीं है, वह दूसरों के लिए क्या नजीर पेश करेगी।

डेवोस ने नए राष्ट्रपति को बधाई संदेश में लिखा था- “Honored to witness the historical Inauguration and swearing-in ceremony for the 45th President of the United States!।

इसके बाद लोगों ने उसकी ग्रामर को लेकर खिंचाई करना शुरू कर दिया। यूजर येल राइस ने उनकी गलत ट्वीट में रेड कलर से सुधार कर फोटो ट्वीव की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया- डेवोस की गलती सही कर दी। वह मेरे पब्लिक एलीमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा कर सकती हैं, जहां से मैंने पढ़ाई की है।

हालांकि, डेवोस ने बाद में ट्वीट को हटा लिया, लेकिन ट्विटर पर उनकी खिंचाई होनी बंद नहीं हुई। इस पद पर डेवोस के नामांकन को लेकर शुरू से ही विवाद है।

उनसे रिपब्लिकन पार्टी में उनके योगदान, एलजीबीटी कम्युनिटी पर उनकी राय, उनके अरबपति स्टेटस और स्कूलों में बंदूक लाने को प्रतिबंधित करने को लेकर सवाल पूछे गए थे। इनका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थीं।