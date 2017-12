कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में 14 की मौत

किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के बेस (संचालन केंद्र) पर हमला किया। हमले में 14 शांति सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 53 घायल हैं।

हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर किया गया यह सबसे भीषण हमला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि शांति सैनिक अधिकतर तंजानिया के थे। उनके अनुसार, क्षेत्र के सबसे खूंखार विद्रोही संगठन ने हमले को अंजाम दिया है।

हमले में कांगो के कम से कम पांच सैनिक भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने हमले को 'युद्ध अपराध' करार दिया है। गुतेरस ने कांगो के अधिकारियों से घटना की तुरंत जांच करने का आग्रह किया है।

14 peacekeepers killed in Democratic Republic of the Congo clashes, reports AFP news agency quoting UN Official

— ANI (@ANI) 8 December 2017