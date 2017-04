वॉशिंगटन। दुनिया के अब तक के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएस (इस्लामिक स्टेट) के खात्मे के लिए अमेरिका ने गुरुवार शाम 7.32 बजे अफगानिस्तान में इसके अड्डों पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया। दुनिया में पहली बार 9797 किलो विस्फोटक वाले के इस बम का इस्तेमाल किया गया। इससे एक मील यानी 1.6 किमी के इलाके में आईएस-अफगानिस्तान आतंकियों की गुफाएं, बंकर व इमारत तबाह हो गए। 18 लोगों के मारे जाने की प्रारंभिक खबर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी कायमाबी बताते हुए अपनी सेना को बधाई दी है और कहा है कि हमला पूरी तरह सफल रहा। मालूम हो, शपथ के 83 दिन बाद ट्रंप ने आईएस पर कड़ा प्रहार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ के बाद दिए भाषण में आईएस के खिलाफ जंग की बात कही थी। नवंबर 2015 में फोर्ट डोज (लोआ राज्य) में प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैं आईएस पर बम गिराऊंगा।

इस बीच, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका का दखल है, जिसमें हमें रोकना होगा।

यह होगा असर- कई मोर्चें खुलने का खतरा

- अमेरिका ने सात दिन पहले ही सीरिया में शहरयात एयर बेस पर मिसाइल से हमला किया था। इससे सीरिया के साथ ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ ही उनका संरक्षक रूस भी खफा है।

- उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग पहले ही अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। उसने परमाणु हमले की धमकी तक दे दी है।

- चीन ने उत्तर कोरिया की घेराबंदी के लिए अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं तो ट्रंप ने भी सेना को सतर्क कर रखा है।

- यह बम गिराकर अमेरिका ने एक तरह से उत्तर कोरिया और ईरान को संदेश दिया है कि वे संभल जाएं। ये दोनों देश अपने परमाणु कार्यक्रमों में आगे बढ़ रहे हैं।

- ऐसे में पूरी दुनिया के सामने एक साथ कई मोर्च खुलने का खतरा पैदा हो गया है।

32 किमी दूर से दिखा धुआं

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में सैन्य अधिकारियों ने जीबीयू-43 गिराए जाने की पुष्टि की है। अमेरिका ने यह कार्रवाई आईएस के साथ लड़ाई में सेना के विशेष बल ग्रीन बेरेट के कमांडो के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद की है। बम से नुकसान के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। इसके लिए टीम भेजी गई है। बताया जाता है अमेरिकी सेंट्रल कमान के प्रमुख जनरल जोसेफ वोटेल से मंजूरी मिलने पर ही बम गिराया गया है।

ओबामा के कार्यकाल से दोगुने बम गिराए

I vehemently and in strongest words condemn the dropping of the latest weapon, the largest non-nuclear #bomb, on Afghanistan by US...1/2

— Hamid Karzai (@KarzaiH) 13 April 2017