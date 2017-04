Previous

अमेरिका ने अफगानिस्‍तान में गिराया सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम

संबंधित खबरें

काबुल। अमेरिका ने आईएसआईएस पर हमला तेज करते हुए अफगानिस्‍तान के नानगरहर में अब तक का सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम गिराया है।

इस बम का नाम GBU-43 है, जिसे आईएसआईएस को निशाना बनाते हुए खोरसन सुरंग के पास दागा गया है। अमेरिकी रक्षा मुख्‍यालय पेंटागन के अनुसार यह क्षेत्र नानगरहर प्रांत में आता है।

माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहली बार किसी युद्ध में इस बम को इस्‍तेमाल किया है। अमेरिका में इस बम को सभी बमों का बाप कहा जाता है।

he strike occurred at about 7:32 pm local time (1502 GMT). यह बम भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 32 मिनट पर गिराया गया। पेंटागन के प्रवक्‍ता एडम स्‍टंप ने कहा कि यह पहला मौका है जब इस तरह का बम गिराया गया है।