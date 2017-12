यूएस सीनेट ने टैक्स कम करने के प्रस्ताव को किया पारित

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने शनिवार को टैक्स में कटौती के अहम प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सीनेट में यह बिल 49 के मुकाबले 51 वोटों से पारित हुआ।

1980 के बाद हुए इस बदलाव के बाद बड़े कारोबारियों को अब कम टैक्स देना पड़ेगा। कॉरपोरेट टैक्स दर को 35 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं मध्यम वर्ग के लोगों को भी इससे आंशिक फायदा मिलेगा। अमेरिका का शेयर बाजार कई महीनों से टैक्स कटौती का इंतजार कर रहा था।

इसके बाद अमेरिकी कंपनियां यहां के व्यापार में अधिक पूंजी लगा सकेंगी। प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, 'हम कामकाजी परिवारों को टैक्स में राहत देने के एक कदम और नजदीक आ गए हैं।'

We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! pic.twitter.com/gmWTny3SfS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017