इस्लामाबाद। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में वह एक नाइट क्‍लब में बॉलीवुड गाने 'दिल्‍ली वाली गर्लफ्रेंड' पर नाचते नजर आ रहे हैं।

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फ‍िल्‍म 'ये जवानी है दीवानी' के इस गाने पर थिरकते मुशर्रफ का यह वीडियो कहां और कब शूट किया है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

इस वीडियो को एक पाकिस्‍तानी पत्रकार हामिद मीर ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्‍होंने वीडियो के साथ पोस्‍ट किया 'इस शख्‍स की पीठ में दर्द बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में नाचते दिख रहे हैं। कहां हैं दर्द?'

वीडियो वायरल होने से मुशर्रफ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुशर्रफ पर पाकिस्तान में कोर्ट केस चल रहे हैं और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए नोट‍िस भी मिल चुके हैं। लेकिन मुशर्रफ का कहना है कि वह लंदन में अपनी पीठ का इलाज करवा रहे हैं।

Do you know who is this man dancing in a night club and where is his pain these days? pic.twitter.com/9R5xVqLTHA

— Hamid Mir (@HamidMirGEO) January 21, 2017