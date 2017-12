VIDEO: टूटे पेड़ पर कर रही थी योगा, अगले ही पल बदल गया नजारा

वाशिंगटन। योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे सही जगह और सही तरीके से करें। इन दिनों योग के कई तरह के टाइप नजर आने लगे हैं जिसमें बीयर योगा, हॉट योगा, गोट योगा, ब्रियानी योगा जैसे नाम शामिल हैं।

हालांकि दिन-ब-दिन योग को लेकर लोगों का क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि लोग कुछ भी प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लें जिसमें एक लड़की ने योगा को एक अलग ही स्तर पर किया लेकिन दुर्भाग्य से उसका ये प्रयोग सफल नहीं रहा।

वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़की टूटे हुए पेड़ पर योग कर रही है। वह अर्धचंद्रासन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जब उसके अगला योगा पोज ट्राय करना चाहा तो धड़ाम से गिर पड़ी और पानी में बह गई।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों को हैरानी के साथ हंसी भी आ रही है कि उसे योग करने के लिए क्या यही जगह मिली थी।

If the yoga picture wasn't worth it or if I don't make it on America's Funniest Home Videos it was not worth it at all pic.twitter.com/YSnBNIptTL

— Chisa(; (@Chisamariee) May 17, 2017