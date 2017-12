GST की चोरी रोकने के लिए E-Way Bill लागू करेगी सरकार

नई दिल्ली। जीएसटी की चोरी रोकने और काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ई-वे बिल की प्रणाली लागू करने जा रही है। हालांकि इससे उन व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है जो टैक्स चुकाकर कारोबार करते हैं। ई-वे बिल जीएसटी के रिटर्न जीएसटीआर-1 से लिंक होगा, इसलिए एक नंबर में कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए काम करना और आसान हो जाएगा।

खास बात यह है कि अगर कोई अधिकारी 30 मिनट से अधिक तक किसी गाड़ी को रोक कर रखता है तो ट्रांसपोर्टर उसकी सूचना ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा। ई-वे बिल से भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ई-वे बिल के लागू होने के बाद टैक्स चोरी कम होगी और इससे जीएसटी संग्रह में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल कोई नया नहीं है। जीएसटी लागू होने से पहले जब राज्यों में वैट लागू था तो व्यापारियों को फार्म 38 (राज्यों में इसका नाम या नंबर अलग-अलग) भरना होता था।

लगभग 17 राज्यों में यह व्यवस्था चल रही थी और वहां अलग-अलग यह फार्म जारी करना होता था। इसलिए अगर किसी कारोबारी को दिल्ली से मुंबई माल ले जाना है तो उसे रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों के लिए अलग-अलग यह फार्म जारी करना पड़ता था। हालांकि जीएसटी के ई-वे बिल में ऐसा नहीं है। विक्रेता, क्रेता या ट्रांसपोर्टर अगर एक बार ई-वे बिल जेनरेट कर सकता है और वह पूरे देश में वैध होगा।

सूत्रों ने कहा कि ई-वे बिल से कारोबारियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। इससे उन्हें फायदा ही होगा क्योंकि ई-वे बिल जीएसटीआर-1 से लिंक होगा। इसका मतलब यह है कि एक बार ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद जीएसटीआर-1 में इसकी सूचना भरने की जरूरत नहीं होगी। यह इतना सरल होगा कि इसे ई-मेल या एसएमएस के रूप में भी रखा जा सकेगा।

सूत्रों ने कहा कि माल की ढुलाई के दौरान सिर्फ एक बार ही गाड़ी की चैकिंग होगी। टैक्स अधिकारी जिस गाड़ी की चैकिंग करेंगे, उन्हें उसकी सूचना ऑनलाइन देनी होगी। जीएसटी काउंसिल की हाल में हुई 24वीं बैठक में ई-वे बिल को लागू करने का फैसला किया गया था।

50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु की अंतरराज्यीय ढुलाई के लिए एक फरवरी 2018 से ई-वे बिल अनिवार्य होगा जबकि एक राज्य के भीतर माल ले जाने के लिए एक जून 2018 से ई-वे बिल अनिवार्य होगा। फिलहाल कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-वे बिल लागू किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी ई-वे बिल चल रहा है जबकि मध्य प्रदेश नए साल में इसकी शुरुआत करेगा।

वैसे तो 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तु के लिए ई-वे बिल जारी करना होगा लेकिन कई वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें इसके दायरे से बाहर भी रखा गया है।



क्या है ई- वे बिल-

ई-वे बिल एक टोकन है जिसे ऑनलाइन जेनरेट किया जा सकता है। यह एक क्यूआर कोड या ई-वे बिल नंबर के रूप में होगा। 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसकी जरूरत होगी और यह पूरे देश में वैध होगा।

अगर माल ढुलाई के दौरान ई-वे बिल नहीं मिलता है तो ट्रांसपोर्टर पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि क्रेता या विक्रेता की वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है।

Asking traders and transporters to generate E-way Bill on-line and carry it, is not 'Inspector Raj'; it is just ‘’efficient use of Information Technology.” Let us all prepare for Feb 1 deadline for e-way bill for inter-State transportation of goods.



— Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) December 29, 2017