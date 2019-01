नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा समिति ने बैंक के आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। ऐसे में कोचर का इस्तीफा उनकी बर्खास्तगी का कारण बन सकती है और बैंक उनके बोनस समेत अन्य लंबित भुगतान पर रोक लगा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई की आचार संहिता, हितों के टकराव को रोकने वाले फ्रेमवर्क और अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया।'

इसके साथ ही बैंक ने कोचर को अप्रैल 2009 से लेकर मार्च 2018 के बीच दिए गए बोनस को सूद समेत वापस लेने का फैसला लिया है।

करीब एक हफ्ते पहले ही सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन मामले में कई जगहों पर छापा मारते हुए चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के लोन में अनियमितता बरतने का आरोप है। माना जा रहा है कि सीबीआई इन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है।

ICICI Bank: Chanda Kochhar was in violation of ICICI Bank Code of Conduct, its framework for dealing with conflict of interest&fiduciary duties.Board of Directors has decided to treat separation of Chanda Kochhar from Bank as ‘Termination for Cause’ under Bank’s internal policies pic.twitter.com/ODLpACrx9l

— ANI (@ANI) 30 January 2019