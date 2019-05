नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने घर खरीदने वालों को खुशखबरी दी है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे महानगर में 35 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन और अन्य नगरों में 25 लाख तक का हाउसिंग लोन स्वीकृत करें। गौरतलब है कि दस लाख और उससे अधिक की आबादी को महानगर माना जाता है।

Reserve Bank of India directs banks to enhance the housing loan limits for eligibility under priority sector lending to Rs 35 lakh in metropolitan centres (with population of ten lakh and above) and Rs 25 lakh in other centres. pic.twitter.com/rgP3siUMzW

— ANI (@ANI) 6 May 2019