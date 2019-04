दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल थाना स्थित फुलगट्टा जंगल में फोर्स ने मंगलवार दोपहर दो बजे पांच लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। उसकी शिनाख्त भैरमगढ़ एरिया कमेटी अध्यक्ष कमलू शंकर के रूप में हुई है।

एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि बीजापुर जिले की सीमा पर पेद्दापारा में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी। डीआरजी की एक छोटी टीम इस दौरान इलाके में सर्चिंग पर निकली थी। सूचना की पुष्टि करते हुए फोर्स आगे बढ़ रही थी, तभी फुलगट्टा के जंगल में दूसरी ओर से नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली का शव बरामद किया गया है। उसके पास से 9 एमएम पिस्टल भी बरामद की गई है।

गौरतलब है कि बस्तर में 11 और 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद भी नक्सलियों का उत्पात जारी है। वहीं सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। शनिवार देर रात कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र के तुमसनार के ग्राम पटेल निवासी दलसाय कवाची (55) की मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इधर बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके में शनिवार सुबह मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इनकी शिनाख्त मीनागट्टा निवासी मिलिशिया सदस्य मड़कम बंडी और माड़वी लच्छा के रूप में की गई है।

Dantewada: Body of a Naxal, identified as Shankar alias Kamlu, has been recovered following an exchange of fire between police and Naxals in Mirtur police station area today. He was carrying a reward of Rs 5 lakh on his head; a 9 mm pistol has also been recovered. #Chhattisgarh

— ANI (@ANI) 23 April 2019