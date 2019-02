रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री अस्र्ण जेटली के एक टि्वट ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोमवार को जेटली ने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर सीधे नक्सलियों का समर्थन करने और शहरी नक्सलियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाया। अपने ट्वीट में जेटली ने लिखा कि 'हाल के छत्तीसगढ़ चुनावों में कांग्रेस ने माओवादी के साथ गठबंधन किया। राहुल गांधी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कोर्ट में शहरी नक्सलियों का बचाव करने में कांग्रेस सबसे आगे थी।"

The Congress aligned with the Maoist in the recent Chhattisgarh elections. Rahul Gandhi stood shoulder to shoulder with the ‘Tukde Tukde’ gang at the Jawaharlal Nehru University. The Congress was in the forefront of defending the urban naxals in court.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) 10 February 2019