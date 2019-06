जगदलपुर। हावड़ा से जगदलपुर आ रही समलेश्वरी एक्सप्रेस मंगलवार शाम ओडिशा में कोरापुट-रायगढ़ा रेललाइन स्थित सिंहपुर रोड स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

Odisha: Engine, front guard cum luggage van and one general second class coach of Howrah-Jagdalpur Samaleshwari Express derailed between Singapur Road and Keutguda. The engine that caught fire was detached from the train. No injuries reported. Officials are at the spot. pic.twitter.com/nsRTfFIOZ1

— ANI (@ANI) 25 June 2019