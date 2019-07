महासमुंद (ब्यूरो)। सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह नहीं करके स्वजातीय लड़की से आर्य समाज मंदिर रायपुर में विवाह करने पर एक युवक और उसके पिता को 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस पर धोबी समाज तुमगांव के पदाधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 385 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7, 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है।

पीड़ित पक्ष के अनुसार मामला 8 जून की रात 10 बजे की है। रमेश कुमार निर्मलकर और उसके बेटे नागेश्वर निर्मलकर को तुमगांव के पीपरपारा में सामाजिक बैठक में बुलाया गया। समाज के संदेशवाहक ने इन्हें बताया कि अध्यक्ष और पदाधिकारी ने आर्य समाज में शादी करने के मामले में न्याय करने बुलाया है।

इस पर रमेश अपने बेटे के साथ बैठक में गया। जहां उन्हें 21 हजार रुपये दंड और तुमगांव के धोबी समाज को स्वरुचिभोज कराने का फरमान सुना दिया गया। रमेश गिड़गिड़ाते रहे कि उनके पास रुपए नहीं है और शादी के बड़े खर्च से बचने के लिए ही उन्होंने बेटे की शादी आर्य समाज मंदिर में की। उन्होंने कहा कि वे इतना बड़ा अर्थदंड की राशि नहीं दे पाएंगे। इस पर समाज के पदाधिकारियों ने 15 हजार रुपये से कम नहीं होगा कहकर एकतरफा फैसला सुना दिया और दो महीने के भीतर दंड की राशि जमा नहीं करने पर समाज से बहिष्कृत रहने का फरमान भी सुना दिया।

Mahasamund: A man who belongs to Dhobi community was imposed a fine & was ordered to organise a feast by a few people of his community allegedly after he married off his son to a woman of his community in an Arya Samaj temple due to poverty. #Chhattisgarh pic.twitter.com/fxMC1rTewa

