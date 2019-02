रायपुर। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तानी हैकरों ने छत्तीसगढ़ भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया है।

भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट सीजी स्टेट डॉट बीजेपी डॉट ओआरजी (बीजेपीसीजी डॉट कॉम) को हैक कर साइट पर पाकिस्तान की सेना को परेड करते दिखाया गया है। हैक करने की अधिकारिक जिम्मेदारी फैजल ने ली है। साइट हैक करने वाले पाकिस्तान हैकर ग्रुप में फैजल 1337 ग्रुप है।

हैकर ने पाकिस्तान झंडे के साथ पाक सेना के तीनों अंगों के परेड की वीडियो अपलोड की है। साथ ही लिखा है कि आप कश्मीर के बारे में सोचो भी मत, अगर आपने कोशिश भी की तो, हम युद्ध के मैदान में हर तरह से आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तानी साइबर अटैक टीम हैं। हम लोग जंग के मैदान में जवाब देने के लिए तैयार हैं। पड़ोसी देश होने के नाते हमारा सुझाव है कि जबरदस्ती मत छेड़ो। हैकर ने अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया है।

भाजपा नेताओं ने साइट हैक करने की शिकायत राज्य की राजधानी रायपुर के मोदहापारा थाने में की है। भाजपा के मीडिया प्रभारी नलिनेश ठोकने ने बताया कि साइट हैक करने वाले फैजल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है।

Chhattisgarh: BJP state website hacked by Pakistani hackers. D Mashke, state BJP IT cell head says, "More than 100 websites were hacked in a cyber-attack, our website was one of them. We've registered a complaint. They can't take us head on, that's why they resort to such things" pic.twitter.com/hb7J1xSzOI

— ANI (@ANI) 21 February 2019