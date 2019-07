नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली को भले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की बात कहते हों लेकिन यहां बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। राजधानी के द्वारका में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सभी को झंकझोर कर रख दिया है। बच्ची के साथ यह घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को बच्ची से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने बच्ची के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: We will give Rs 10 lakhs as compensation to the family of the 6 year old girl who was sexually assaulted in Dwarka. I met the doctors, she is stable now and out of danger. We will also provide an advocate to the family pic.twitter.com/Cn7mzjiEAy

