नई दिल्ली। भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एक तरफ आदमी को खुद के लिए फुर्सत नहीं है। वहीं दिल्ली में एक बुजुर्ग ऑटो ड्रायवर ने दूसरों की मदद के लिए अनूठा तरीका निकाला है। दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों एक 'ऑटो एंबुलेंस' दौड़ती नजर आती है। ये ऑटो घायलों की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। इसका संचालन 76 साल के ड्रायवर हरजिंदर सिंह कर रहे हैं।

सड़क दुर्घटना में होने वाले घायलों के लिए इस 'ऑटो एंबुलेंस' का इस्तेमाल किया जा रहा है। 'ऑटो एंबुलेंस' के संचालक हरजिंदर सिंह का कहना है कि 'मैं जब किसी हादसे में घायल व्यक्ति के पास पहुंचता हूं, तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश करता हूं, जिससे उसकी जिंदगी बचाई जा सके। औसतन एक दिन में मैं एक घायल को अस्पताल ले जाता हूं।'

Delhi: A 76-yr-old auto driver runs ‘auto ambulance’ to provide help free of cost to people injured in road accidents. Harzinder Singh,the auto driver,says,“If I come across any accident victim, I rush him to hospital so that his life is saved. On an average, I help 1 victim/day” pic.twitter.com/Y1bk3bHAyw

— ANI (@ANI) July 12, 2019