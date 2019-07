नई दिल्ली। दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। आज दिल्ली भाजपा ने सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पर स्कूलों के निर्माण में घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ है।

मनोज तिवारी ने कहा कि एक RTI में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि ये कमरे सिर्फ 892 करोड़ रुपये में बनाए जा सकते थे। इस काम के लिए 34 ठेकेदारों को कांट्रेक्ट दिया गया था, इसमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं।

BJP MP Manoj Tiwari: We're exposing a scam in which Delhi CM & Dy CM are involved. An RTI has revealed that extra Rs 2000 cr was given for constructions of rooms in schools that could've been constructed in only Rs 892 cr. 34 contractors given the task include their relatives pic.twitter.com/92ZkPiQav7

— ANI (@ANI) July 1, 2019