नई द‍िल्‍ली। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को नोटिस जारी किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की सही कीमत ना बताए जाने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को डॉ. हर्षवर्धन की ओर से दिए गए हलफनामें में संपत्ति के मूल्य की दी गई जानकारी और मार्केट मूल्‍य में विरोधाभास है।

मिली जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्‍नी के नाम से खरीदे द्वारका में खरीदे फ्लैट की गलत कीमत बताई है।

वहीं दूसरी ओर नोटिस मिलने को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि 'मैंने अब तक दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस नहीं देखा है। मैंने सिर्फ ये टीवी की खबरों में ही सुना है। मैं नोटिस पढ़ने के बाद ही कोर्ट में इसका जवाब दूंगा। मैंने अपने 25 साल के करियर में हमेशा पारदर्शिता को बरकरार रखा है। मुझे किसी के प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है।'

Union Health Minister Harsh Vardhan: I haven't seen the notice of Delhi HC yet, I've seen only news on TV. I'll give my version to Court after reading the notice but I'd like to say that I've always maintained transparency in my 25 yr long career,I don't need anyone's certificate pic.twitter.com/7JddYMTyjv

