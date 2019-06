नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से शनिवार को राज्‍य आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के क्षमता निर्माण पर दो दिनी वार्षिक सम्‍मेलन आयोजित किया गया है। नई दिल्‍ली स्‍थित विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज के प्रतिभागी भी मौजूद थे।

उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में गृहमंत्री शाह ने कहा, ‘एनडीआरएफ(NDRF) के गठन के बाद से लेकर आज तक कई आपदाओं में वक्त पर, न केवल भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री के तौर पर ही नहीं बल्‍कि एक भारत के नागरिक के नाते भी मैं एनडीआरएफ (NDRF)को धन्‍यवाद कहना चाहूंगा।’

Union Min Amit Shah:National Disaster Response Force has done a lot of good work over the years. I'd like to thank NDRF not just as a minister but also as a citizen.NDRF should work towards collaborating with DRDO to upgrade their equipment to make them indigenous in next 5 years pic.twitter.com/90ENaTOW8T

