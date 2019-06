नई दिल्ली। दिल्ली के एक टीटीई ने गुरुवार-शुक्रवार की रात को साबित कर दिया कि मानवता अभी भी मौजूद है। दिल्ली डिवीजन के टीटीई एचएस राणा ने ट्रेन में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी में मदद की। महिला को रात के समय ट्रेन में अचानक प्रसव पीड़ा होने के बाद पहले तो राणा ने ट्रेन में किसी डॉक्टर को खोजा। उन्होंने टिकट लिस्ट से पूरे ट्रेन में किसी डॉक्टर यात्री के बारे में पता किया लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिला तो उन्होंने महिला का प्रसव खुद कराने का फैसला लिया। महिला यात्री ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जिसके बाद पूरे ट्रेन में खुशी की लहर दौड़ गई। राणा के ऐसा करने से भारतीय रेलवे मंत्रालय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है।

रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'दिल्ली डिवीजन के टीटीई एचएस राणा ने सह यात्रियों के साथ रात में एक महिला का प्रसव कराने में मदद की, क्योंकि ट्रेन में कोई डॉक्टर नहीं था। इस मानवीय कार्य पर हमें गर्व है।'

INDIAN RAILWAYS, SERVING PASSENGERS WITH SMILE : TTE of delhi division Shri H.S.Rana helped a woman deliver baby at night, with help of co-passengers, when no doctor could be found on train. His Samaritan and humanitarian act makes us feel proud. pic.twitter.com/9IgbKdpHJ4

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) 14 June 2019