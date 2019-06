गुरुग्राम। यूपी बार कौंसिल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष दरवेश कुमारी यादव (38) की गोली मारकर हत्या करने वाले वकील मनीष शर्मा (38) ने शनिवार को गुरुग्राम के अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीती 12 जून को मनीष शर्मा उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने दरवेश कुमारी को गोलियों से भून दिया था। दरवेश को पांच गोलियां मारने के बाद मनीष ने भी खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था। बता दें, इस वारदात के दो दिन पहले ही दरवेश उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं।

जानिए क्या हुआ था 12 जून के दिन

12 जून के दिन अपने स्वागत समारोह के बाद दरवेश दोपहर करीब ढाई बजे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्रा के चैंबर में पहुंचीं। साथी अधिवक्ता मनीष शर्मा से उनका दो माह से विवाद चल रहा था। दोनों पहले एक ही चैंबर में बैठते थे। मनीष चैंबर में पहुंचा और अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर वहां मौजूद एक अन्य वकील मनोज पर फायर कर दिया, लेकिन वह बच गया। मनीष ने अगले पल ही दरवेश को ताबड़तोड़ पांच गोलियां मार दीं। दरवेश वहीं गिर पड़ीं। बाद में मनीष ने खुद को गोली मार ली। साथी अधिवक्ता दोनों को अलग-अलग अस्पताल लेकर पहुंचे। दरवेश की उसी दिन मौत हो गई थी।

Haryana: Manish Sharma who had shot chairperson of Uttar Pradesh Bar Council, Darvesh Kumari Yadav in her chamber in Agra on June 12 passed away in Gurugram's Medanta Hospital today. Sharma had shot himself in the head on the very same day.

