नई दिल्ली। दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां के महौराली इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी। पेशे से शिक्षक आरोपी ने चाकूओं से गोदकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया।

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी उपेंद्र शुक्ला है, वह टीचर है। घटना शुक्रवार देर रात की है। मामला तब सामने आया जब सुबह उपेंद्र ने घर का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पड़ोसियों ने 100 नंबर पर फोन लगाया।

जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर के हालात देखकर सभी सकते में आ गए। दक्षिणी दिल्ली के DCP ने बताया कि एक नोट मिला है, जिसमें आरोपी ने अपनी पत्नी, तीनों बच्चों जिनकी उम्र 2 महीने, 5 साल और 6 साल है, उनकी हत्या करना कबूला है। आरोपी ने हत्या की वजह नहीं बताई है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी उपेंद्र खुद को डिप्रेशन का मरीज बता रहा है।

DCP South Delhi: In a written note, he has admitted that he murdered his wife and three children of ages 2 months, 5 years and 6 years. He has not stated any reason. #Delhi https://t.co/XPgarhJ70y

साउथ दिल्ली डीसीपी ने बताया कि उपेंद्र महरौली में परिवार के साथ रहता था और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था। उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चा का गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने नोट लिखकर जुर्म कुबूला है।

DCP South Delhi: Upendra Shukla was staying in Mehrauli with his family and used to give private tuition. He murdered his wife and 3 children by slitting their throats.The knife used for committing the murders has been recovered.He has written a note admitting to the crime #Delhi pic.twitter.com/oj0BpJqWWS

— ANI (@ANI) June 22, 2019