दम फूला रही जहरीली हवा से निपटने के लिए दिल्ली में आई एंटी स्मॉग गन

Next

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बुधवार को एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया। इस स्मॉग गन को आनंद विहार इलाके में इस्तेमाल करके देखा गया।

पिछले दो दिनों से दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब हुई है। ऐसे में स्मॉग गन के जरिए हवा में पानी की बौछार की गई। ताकि प्रदूषण के स्तर को नीचे लाया जा सके। दिल्ली के आनंद विहार जहां स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। वहां बुधवार को हवा बेहद प्रदूषित पाई गई। यहां AQI( Air Quality Index) 413 दर्ज किया गया।

बुधवार सुबह आठ बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 के आंकड़े तक पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्केल पर 300 से ज्यादा का आंकड़ा काफी खराब माना जाता है। वहीं मंगलवार को भी AQI का औसत स्तर तीन सौ के पार पहुंच गया था।

Delhi: Anti-smog gun being tested near Anand Vihar Bus Station. Anand Vihar's AQI presently 'Hazardous' at 414 (source AQICN) pic.twitter.com/crA2331tlk

— ANI (@ANI) 20 December 2017