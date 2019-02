नई दिल्ली। दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद में अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला तीन जजों की बेंच को भेज दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज हैं। जहां उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं वहीं भाजपा ने उन पर निशाना साधाते हुए उन्हें अराजक करार दिया है।

Delhi CM Arvind Kejriwal on SC rules in favour of LG in 4 of 6 issues in Delhi vs LG matter: If a government can't even transfer its officers, how is it supposed to function? The party that has 67 seats doesn't have the rights but the party who won 3 seats has those rights pic.twitter.com/c4oogzOqeT

