नई दिल्ली। 9 फरवरी 2016 को आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देश के खिलाफ हुई नारेबाजी के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार के अलावा 9 अन्य लोगों के नाम हैं। चार्जशीट पर मंगलवार से सुनवाई हो सकती है।

इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A 323, 465, 471,143, 149, 147, 120B के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है।

The chargesheet has been filed under IPC section 124A (sedition), 323 (voluntarily causing hurt), 465 (forgery), 471 (using as genuine, forged document), 143 (punishment for unlawful assembly), 149 (unlawful assembly with common object), 147(rioting), & 120B (criminal conspiracy) https://t.co/WFxRIb3Sk7

वहीं, बताया जा रहा है कि चार्जशीट में शामिल 10 लोगों में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयर उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अभियोग से जरूरी निर्देश ले लिए हैं।

चार्जशीट दाखिल करने की खबर पर कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर यह खबर सही है तो मैं मोदी जी और पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि तीन साल बाद आखिरकार चार्जशीट दाखिल हो गई। चुनावों से पहले ऐसा होना साफ दिखाता है कि यह राजनीति से प्रेरित है लेकिन मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है।

Kanhaiya Kumar, former JNU president: If the news is true that a chargesheet has been filed, I would like to thank police and Modi Ji. The filing of chargesheet after 3 years, ahead of elections clearly shows it to be politically motivated. I trust the judiciary of my country. pic.twitter.com/eGVy40SYDT

