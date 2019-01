नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान दोनों आतंकियों से पुलिस को हथियार और गोलाबारुद भी मिले हैं।

The Special Cell of Delhi police along with Jammu and Kashmir Police arrested two terrorists belonging to terror outfit Hizbul Mujahideen on January 11. Arms and ammunition have also been recovered from them.

— ANI (@ANI) January 13, 2019