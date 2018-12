नई दिल्ली। बिहार और मध्यप्रदेश के बाद दिल्ली में भी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है। द्वारका स्थित एक शेल्टर होम में अनुशासन के नाम पर मासूम बच्चियों को जमकर यातनाएं दी जा रही थी। काम नहीं करने पर बच्चियों को मिर्च खिलाने के साथ ही उनके निजी अंगों में मिर्च पाउडर लगाया जाता था। 27 दिसंबर को दिल्ली महिला आयोग (DCW) की समिति की सदस्य जब शेल्टर होम में निरीक्षण के लिए पहुंचीं तो बच्चियों ने अपना दर्द बयां किया।

समिति की शिकायत पर द्वारका सेक्टर-23 थाना पुलिस ने पॉक्सो व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दिल्ली सरकार की सलाह पर दिल्ली महिला आयोग ने एक समिति का गठन किया है। समिति को सरकारी और निजी शेल्टर होम की जांच कर इनमें सुधार के लिए सलाह देने को कहा गया है। 27 दिसंबर को समिति की सदस्यों ने द्वारका स्थित एक शेल्टर होम का दौरा किया था।

सदस्यों ने वहां रहने वालीं छह से नौ वर्ष, दस से 13 वर्ष व 13 से 15 वर्ष की बच्चियों से अकेले में बात की तो बड़ी उम्र की लड़कियों ने बताया कि उनसे सारे घरेलू काम करवाए जाते हैं और निजी अंगों में मिर्च पाउडर लगाया जाता है। सफाई नहीं करने पर पीटा जाता है। पुलिस ने बताया कि बच्चियों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं।

इस पर दिल्ली महिला आयोग (DCW) अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि द्वारका के शेल्टर होम में बच्चिों से दरिंदगी की जाती थी। इन्हें मारा पीटा जाता था, इनमें दो बच्चियां तो 6-7 वर्ष की हैं। उन्हें सजा देने के लिए निजि अंगों में मिर्च पाउडर डाला जाता था। उन्होंने बताया कि इस बाबत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Swati Maliwal,Delhi Commission for Women Chief: At one of the shelter homes in Dwarka, Delhi, girls were tortured, they were beaten up & two of the girls who are just 6-7 years of age, chilli powder was inserted into the private parts, to punish them. An FIR has been registered. pic.twitter.com/3B6rYJRc9y

— ANI (@ANI) December 29, 2018