नई दिल्ली। दिल्ली में होने वाले दो दिवसीय आंदोलन में देशभर के किसान राजधानी दिल्ली में जमा हो रहे हैं। कर्ज माफी, बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को यह कार्यक्रम किया जा रहा है। किसानों का मार्च दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ बढ़ता जा रहा है।

वहीं, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के बाबत दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस की ओर कहा गया है कि किसान रामलीला मैदान आ सकते हैं, लेकिन यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर देशभर के 200 से ज्यादा किसान मजदूर संगठन दो दिनों तक दिल्ली में जुट रहे हैं। पूरे देश में पदयात्रा के बाद बड़ी संख्या में किसान 29 और 30 नवंबर को दिल्ली आने वाले आठ प्रमुख रास्तों से दाखिल हो रहे हैं।

इसमें देश भर के 213 किसान संगठन प्रतिभाग करेंगे। किसानों के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, किसान मुक्ति यात्रा नाम से किए जा रहे इस विशाल प्रदर्शन में किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटेंगे और फिर वहां से संसद के लिए मार्च करेंगे।

एडवाइजरी में कहा गया है कि जंतर-मंतर पर एक हजार से ज्यादा लोगों का जमा होना प्रतिबंधित है। लिहाजा, किसानों की संख्या बढ़ने पर वे रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन करेंगे। रामलीला में जुटने वाले सभी किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इक्ट्ठा हुए हैं, जबकि किसानों के इस मार्च की अगुवाई योगेंद्र यादव कर रहे हैं।

Delhi: Farmers who gathered at Bijwasan, on their way to Ramlila Maidan. Farmers have gathered at different locations in the city & will march to Ramlila Maidan. They are holding a 2-day protest from today over their demands, including debt relief & better MSP for crops pic.twitter.com/pmN38f26cV

— ANI (@ANI) November 29, 2018