दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से लीक हुआ ईंधन, बची 173 यात्रियों की जान

नई दिल्ली। राजधानी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में अचानक तेल का रिसाव होने लगा। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त विमान में 173 यात्री सवार थे।

खबरों के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGA) एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान से तेल लीक होने की खबर मिलते ही तत्काल कदम उठाए गए लेकिन तब तक विमान में 173 यात्री अपनी सांसें रोके बैठे रहे। इसके बाद यात्रियों को विमान से उतारा गया। हालांकि, इस पूरी घटना में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

वहीं, ऐसी घटना के लेकर न तो एयरपोर्ट की ओर से और न ही विमान कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी किया गया है।

#WATCH:IndiGo Delhi to Thiruvananthapuram flight suffered a fuel leak at Delhi Airport, yesterday; 173 passengers onboard were made to disembark after detection of the leak just before take-off, fire services were called in pic.twitter.com/1lYoNMy2bp

— ANI (@ANI) 27 December 2017