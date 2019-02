नई दिल्ली/गाजियाबाद। मिराज हादसे में शहीद हुए स्क्वॉड्रन लीडर समीर अबरोल के भाई ने भी अब व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। सुशांत अबरोल ने कहा है कि जब ट्रेन हादसा होता है तो रेलमंत्री की जवाबदेही होती है और इस्तीफा मांगा जाता है। ...और अब इन मिराज जैसे हादसे पर क्या? क्या कोई संबंधित मंत्रालय पर सवाल उठाएगा? हालांकि, मैं मंत्री महोदया का काफी सम्मान करता हूं। मुझे जवाब का इंतजार है।'

Sushant, brother of Squadron Leader Samir Abrol who lost his life in Mirage 2000 crash: What after the court of enquiry? Will we as a family ever know the reason? Or it will be confidential for govt & agencies to know what went wrong. Will the people behind it made accountable? pic.twitter.com/osa3QVNWG8

— ANI (@ANI) 7 February 2019