नई दिल्ली। प्रदेश में अवैध कोयला खदानों में हो रहे उत्खनन को रोकने में नाकाम मेघालय सरकार को बड़ा झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे लेकर सरकार पर 100 करोड़ का भारी भरकर जुर्माना लगा दिया है। इतना ही नहीं NGT ने सरकार को फाइन भरने के लिए दो महीने का वक्त दिया है।

National Green Tribunal today imposed fine of Rs 100 cr on Meghalaya govt for failing to curb Illegal coal mining. NGT said the fine amount can be recovered from illegal miners & responsible officials & it has to be deposited in Central pollution control board within 2 months pic.twitter.com/9K4I6A4EJs

