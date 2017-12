PM मोदी ने किया नोएडा-कालकाजी मजेंटा लाइन का उद्घाटन, कही ये बातें

नोएडा। पीएम मोदी ने देश की पहली ड्रायवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन का उद्घाटन किया जिसके बाद इसे शाम 5 बजे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की नोएडा से कालकाजी के बीच नई मजेंटा मेट्रो लाइन इन दोनों स्टेशन की दूरी महज 19 मिनट में तय करेगी। मेट्रो लाइन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस मेट्रो की पहली सवारी की।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा. मैं किसी राज्य में गया नहीं हूं, बल्कि अपने राज्य में आया हूं। उत्तरप्रदेश ने ही मुझे गोदलेकर मेरा लालन-पालन किया है। मुझे शिक्षा-दीक्षा की है और नई जिम्मेदारियों के लिए ढाला है। बनारस वासियों ने मुझे सांसद बनाया है।

मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मदन मोहन मालवीय और अटल बिहाजी वाजपेयी को याद करते हुए की। बकौल मोदी, यूपी के लोगों ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत वाली सरकार देने में बहुत मदद की है।

नोएडा में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व क्रिसमस मना रहा है। लेकिन आज देश में दो भारत रत्न का जन्मदिन है। एक भारत रत्न है, महामना मदन मोहन मालवीय और दूसरे हैं अटल बिहारी बाजपेयी। मुख्‍यमंत्री योगी की ओर इशारा करते हुए उन्‍होंने कहा कि 'मैं किसी राज्य में नहीं गया हूं, बल्कि अपने राज्य में आया हूं। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लेकर मेरा लालन पालन किया है। उत्तर प्रदेश ने मुझे नई जिम्मेदारियों के लिए डाला है। बनारस ने मुझे सांसद बनाया है। देश को स्थिर सरकार देने में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।'

उन्‍होंने कहा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन समय की मांग है। मेट्रो के साथ सोलर को जोड़ा गया है, जिससे बिजली बचेगी। हमारे देश मे मेट्रो ट्रैवलिंग गर्व का विषय बनना चाहिए। हमारी मानसिकता में ऐसे बदलाव की जरूरत है, तभी देश को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हर दिन एक कानून खत्म करूंगा, यह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तम तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कपड़े देखकर भ्रम फैलाया जाता है कि आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। छवि थी कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता है। योगी जी ने सारे मिथक थोड़े। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। हम विज्ञान के युग मे जी रहे हैं। अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग अहित करते हैं।

उन्‍होंने कहा कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो मेरे संज्ञान में 7-8 जगह लाई गई जहां ऐसे मान्यताएं थीं। मैंने पहले साल ही सभी जगह का दौरा किया। उसी की बदौलत सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। 20 लाख टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद यह गुड गवर्नेंस से हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जितनी रेल की पटरी बिछाई जाती थी, वह आज दोगुना है। आज 11 फीसद ग्रोथ है। तमाम प्रोजेक्ट पर जैसे काम हो रहा है वहां क्षमता डबल हुई है। पहले एलईडी 400 का था। आज 50 रुपये का है। इससे बिजली की बचत हुई है। 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी बाजपेयी देश के मेट्रो के पहले यात्री थे। आज उस घटना को 15 साल हुए हैं।

वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया के पांच बड़े मेट्रो नेटवर्क में भारत का नाम होगा। अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। बारीकियों से देखें तो समस्याओं की जड़ में गवर्नेंस का अभाव ही है, यह स्वभाव बन गया है। ऐसी स्थिति ने देश को तबाह किया है, मैंने इसे बदलने का बीड़ा उठाया है। हालांकि, यह मुश्किल है। हम साफ नियत से काम करना चाहते हैं, सारे निर्णय जीवन मे बदलाव के लिए हैं।

मेट्रो में आप लोग सफर करेंगे। मैं यहां आपके लिए आया हूं। गुड गवर्नेंस के उदाहरण वे राज्य हैं जहां प्रयास है। जहां पर शासन- प्रशासन जिम्मेदार होता है, वहां समस्याएं कम होती हैं। हमने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया और कनेक्टिविटी पर बल दिया। अटल जी ने गांव गांव तक सड़क पहुंचने का सपना देखा था, आज हिंदुस्तान का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ रहा है। हमने बीड़ा उठाया है कि 2019 तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़कर बाजपेयी जी के सपनों को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे।

जिस मेट्रो के पहले पैसेंजर अटल बिहारी बाजपेयी थे उसे देख कर लगता है कि हम दुनिया के साथ कदमताल कर रहे हैं। हमने 1200 कानून खत्म किए। ये गुड गवर्नेंस में रुकावट थे। सामान्य व्यक्ति इससे परेशान था। हमारा देश संपन्न धन और समृद्ध है, लेकिन देश की जनता को संपन्नता और समृद्धि से अलग रखा गया। बिना कनेक्टिवीटी जिंदगी ठहर जाती है।

आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक मेट्रो का लाभ मिलने वाला है। हमारे देश में कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है, जिस पर राजनीति का रंग नहीं लगाया जाए। इसलिए कई बार विकास के कार्य भी जनहित के तराजू से तौलने की बजाए, राजनीति के तराजू से तौले जाते हैं। हम पेट्रोलियम पदार्थों को इंपोर्ट करते हैं, इस पर देश का ढेर सारा धन खर्चा होता है। वर्ष 2022 में जरूरतें और बढ़ने वाली हैं। हम कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, जिससे देश का धन बचे।

योगी बोले, कानपुर और आगरा में इसी वित्तीय वर्ष में मेट्रो लाएंगे

जनसभा को संबोधित करते हुए उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि मेट्रो के आगमन के साथ ही क्षेत्र में विकास को पंख लगेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री ने मेट्रो का तोहफा दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कानपुर और आगरा में सी वित्तीय वर्ष में मेट्रो लाएंगे। विकास के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे का भी निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

पिछले 9 महीनों में उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आप परिवारवाद वंशवाद और जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के किसी भी राज्य में आना खुश किस्मत है।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री का पहली बार किसी प्रदेश में आगमन हुआ है। सीएम योगी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जिन लोगों ने अपराध को आजीविका के साथ जोड़ा था उनकी कमर टूट गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले की सरकारों के लिए चारागाह बन गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार 80 हज़ार फ्लैट खरीदारों को उनका हक दिलाने जा रही है। प्रदेश के सशक्तीकरण के लिए निरंतर अभियान चलेगा।

नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन को दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के शुरू होने के बाद इन दोनों स्टेशनों के बीच की 12.5 किमी की दूरी महज 19 मिनट में तय हो जाएगी।

यहां से हरियाणा के फरीदाबाद की दूरी भी 14.64 किलोमीटर कम हो जाएगी। सोमवार शाम पांच बजे से जनता के लिए खोले जाने के बाद यह मेट्रो लाइन जहां समय की बचत करेगी, वहीं किराया भी घटाएगी।

बॉटेनिकल गार्डन से कालकाजी के बीच कुल 9 स्टेशन पड़ेंगे और इस लाइन के शुरू होने के बाद लोगों को बॉटेनिकल गार्डन से कालकाजी पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय कम लगेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होगा क्योंकि पहले उन्हें अलग-अलग तरीके से कालकजी पहुंचना पड़ता था।

