दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसआई की पीट पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल, अवैध शराब की बिक्री रोकने के मामले में एसआई का बदमाश से झगड़ा हो गया था। अकेले एसआई पर बदमाश शख्स ने हमला बोला जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। सड़क पर पड़े-पड़े एसआई की मौत हो गई। पुलिसकर्मी की पहचान एसआई राजकुमार (56 साल) के रूप में हुई है, जो दिल्ली पुलिस के कम्यूनिकेशन यूनिट में तैनात थे।

आरोपी बदमाश गिरफ्तार



डीसीपी शाहदरा मेघना यादव ने बताया कि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विवेक विहार थाने का बीसी (बैड कैरेक्टर) है, जिसके खिलाफ करीब दो दर्जन एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी विजय उर्फ भूरी शाहदरा के कस्तूरबा नगर में रहता है।

Delhi: Sub-Inspector Rajkumar killed last night in Kasturba Nagar, Vivek Vihar. According to his family,he had gone for a walk after dinner when he had a fight with some miscreants because police had set up a permanent picket in the area where bootleggers live. Accused arrested. pic.twitter.com/bJE4xZQZdi

