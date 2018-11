विजय कुमार देव बने दिल्ली के मुख्य सचिव, अंशु प्रकाश की लेंगे जगह

नई दिल्ली। दिल्ली में विजय कुमार देव को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देव अंशु प्रकाश की जगह लेंगे जिनका पिछले हफ्ते टेलीकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट में तबादला कर दिया गया था।

जानकारी के अनुसार पहले इस पद के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज परीदा का नाम सामने आया था लेकिन गुरुवार शाम को गृह मंत्रालय ने विजय कुमार देव को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।

एजीएमयूटी कैडर के 1987 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विजय देव फिलहाल दिल्ली सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अपनी तेजतर्रार कार्यशैली के लिए विजय देव काफी जाने जाते रहे हैं। इससे पहले विजय देव दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन, दिल्ली के मंडलायुक्त के साथ अन्य भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

Vijay Kumar Dev has been appointed as the Chief Secretary of Delhi with effect from the date of joining till further orders. He replaces Anshu Prakash who was transferred last week as the Additional Secretary of the Department of Telecommunications. pic.twitter.com/1q83Mns8GX

तकरीबन चार साल पहले 24 दिसंबर, 2014 को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से विजय देव का तबादला चंडीगढ़ हो गया था। उन्हें चंडीगढ़ प्रशासक का सलाहकार बनाया गया था। चंडीगढ़ में वह इस पद पर 1 साल 2 महीने 17 दिन रहे थे। इसके बाद इनका तबादला केंद्र सरकार में हो गया था। कुछ माह पहले ही उन्हें फिर से दिल्ली का सीईओ बनाया गया था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का कुछ दिन पहले तबादला केंद्र सरकार में हो चुका है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे अंशु प्रकाश को अब टेलिकॉम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। उनका ट्रांसफर कर उन्हें अब टेलिकॉम डिपार्टमेंट में अडिशनल सेक्रटरी का पद दिया गया है। बता दें कि अंशु के संबंध दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के साथ काफी तल्ख रहे हैं।

गौरतलब है कि अंशु प्रकाश पिछले साल 1 दिसंबर को दिल्ली के चीफ सेक्रटरी बने थे उनका नाम तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। सीनियर आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश 1986 बैच और अरुणाचल-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।