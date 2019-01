नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2019 के पेपर 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शनिवार को जारी किए गए नतीजों में 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिन्होंने 100 पर्सेंटाइल से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उम्मीदवारों को लिस्ट भी जारी की है।

.@DG_NTA declared results of the #JEE Main exam held between 8th & 12th Jan, in record time, & 12 days ahead of schedule. Made possible due to use of advanced technology and tireless team work of NTA team. I congratulate all students who did well & the entire team.@PIB_India

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 19, 2019