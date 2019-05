AAP नेता आतिशी ने गंभीर पर लगाया आरोप, गौतम ने केजरीवाल को दी साबित करने की चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली की सात सीटों पर रविवार को होने वाले मतदान से पहले चुनावी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है।

आतिशी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने गंभीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेहद ही भद्दे पैम्प्लेट्स बंटवाए हैं। आतिशी साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आरोप लगाया आतिशी के खिलाफ न्यूज पेपर के साथ अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे बंटवाए गए हैं। इस दौरान आतिशी बेहद भावुक भी नजर आईं।

AAP East Delhi LS seat candidate Atishi breaks down during a press conference alleging BJP's Gautam Gambhir of distributing pamphlets with derogatory remarks against her says,"They've shown how low they can stoop.Pamphlet states that 'she is very good example of a mixed breed'." pic.twitter.com/z14MXXh574 — ANI (@ANI) 9 May 2019

आतिशी के इन गंभीर आरोपों के बाद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को चुनौती दी है कि वो इन आतिशी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को साबित करें। गंभीर ने लिखा है कि अगर केजरीवाल और आतिशी आरोप साबित करते हैं तो गंभीर राजनीति छोड़ देंगे नहीं तो केजरीवाल को राजनीति छोड़नी होगी।

My Challenge no.2 @ArvindKejriwal @AtishiAAP I declare that if its proven that I did it, I will withdraw my candidature right now. If not, will u quit politics? — Chowkidar Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 9 May 2019

उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे मुख्यमंत्री पर शर्म आती है।