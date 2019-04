मुंबई। एनडीए की रैली में कांग्रेस के एमएलए कालीदास कोलंबकर पीएम मोदी और एनडीए के दिग्गजों के भाषण सुनते नजर आए।

एनडीए की रैली में शिरकत करने पर उनका कहना था कि मैं कांग्रेस से नाराज हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र मे कुछ भी काम नहीं हुआ है मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा और उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो अच्छा काम करेगी। मैं यहां पर नेताओं का भाषण सुनने के लिए आया हूं और मैं अटल बिहारी वाजपेयी का भा,ण सुनने के लिए भी आता रहा हूं।

Maharashtra Congress MLA Kalidas Kolambkar after attending NDA rally: I'am angry from Congress as no work could happen in my constituency. I'll leave Congress & support those who work. I came here to listen to their speech.I used to come to Atal Bihari Vajpayee's speeches as well pic.twitter.com/LU6Ef9EF0E

