Lok Sabha Elections 2019: नवजोत सिद्धू 72 घंटे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार, EC ने लगाया बैन

अमृतसर। लोकसभा चुनाव के दौरान विरोधी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग की लगातार गाज गिर रही है। अब इस कड़ी में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जुड़ गया है।

चुनाव आयोग ने सिद्धू के विवादित बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है जो 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से चालू होगा। इस दौरान सिद्धू किसी भी सार्वजनिक सभा, रोड शो, पब्लिक रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मीडिया को भी वे कोई इंटरव्यू इस दौरान नहीं दे सकेंगे।

Election Commission of India bars Punjab Minister Navjot Singh Sidhu from holding any public meeting, road show, public rally & interviews in media in connection with ongoing elections, for 72 hours from 10 am on 23 April 2019. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/VqPOjAAOg2 — ANI (@ANI) April 22, 2019

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार की कटिहार लोकसभा सीट के बारोसी और बरारी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित रैली में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विवादित बयान दिया था। जिसकी शिकायत विपक्ष ने चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को सही पाते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।

Election Commission has issued the notice over violation of Model Code of Conduct by Punjab Minister Navjot Singh Sidhu; condemning the statements made by him during election campaign held at Barsoi & Barari of Katihar District in Bihar. https://t.co/TFD5V52Hm3 — ANI (@ANI) April 22, 2019

रैली के दौरान नवजोत सिद्धू ने कहा था कि 'मैं आपको चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाईयों, ये बांट रहे हैं आपको, ये यहां ओवैसी जैसे लोगों को ला के एक नई पार्टी खड़ी कर आप लोगों का वोट काटके जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकठ्ठे हुे, एकजुट होकर वोट डाला तो मोदी सुलट जाएगा'

Navjot S Sidhu had said in Katihar, 'Main aapko chetavni dene aya hun Muslim bhaiyon,ye baant rahe hain apko,ye yahan Owaisi jaise logon ko la ke,ek nai party khadi kar aap logon ka vote baant ke jitna chahte hain.Agar tum log ikathe hue,ekjut hoke vote dala to Modi sulat jaega' pic.twitter.com/bcmK8GTE0u — ANI (@ANI) April 22, 2019

इस बार आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग की सख्ती साफ नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा के आजम खान और बसपा सुप्रीमों मायावती पर भी चुनाव आयोग इस तरह का प्रतिबंध लगा चुका है।