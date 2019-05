Election Results 2019: हार के बाद अब राज बब्बर समेत इन कांग्रेस नेताओं ने की इस्तीफे की पेशकश

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मिली भारी हार के बाद राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि, उनके बाद अब पार्टी के उन नेताओं ने भी हार की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है जिन्हें महत्वपूर्ण पदों के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम कांग्रेस नेता राज बब्बर का है।

राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी ने फतेहपुर सिकरी से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। राज बब्बर अपनी सीट तो हारे ही पूरे यूपी में कांग्रेस को भी कोई सीट नहीं दिला सके सिवाय पार्टी की रायबरेली वाली परंपरागत सीट। इस सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की है वहीं अमेठी से राहुल गांधी तक हार गए। इतने बुरे प्रदर्शन के बाद राज बब्बर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भेज दिया है।

जनता का विश्वास हासिल करने के लिए विजेताओं को बधाई। यूपी कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक हैं। अपनी ज़िम्मेदारी को सफ़ल तरीके से नहीं निभा पाने के लिए ख़ुद को दोषी पाता हूँ। नेतृत्व से मिलकर अपनी बात रखूंगा। — Raj Babbar (@RajBabbarMP) 24 May 2019

उनके अलावा अमेठी में राहुल गांधी की करारी हार के बाद अमेठी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है।

Yogendra Mishra, President of District Congress Committee- Amethi, resigns from the post taking responsibility for the defeat. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/cW2ScYjcDM — ANI UP (@ANINewsUP) 24 May 2019

ठीक उन्हीं की तरह कर्नाटक में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एचके पाटिल ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। कर्नाटक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वहां पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई है। राज्य में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। इस हार के बाद पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष को खत लिखकर कहा है कि यह हम सबके लिए आत्ममंथन का समय है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं।

Karnataka Congress Campaign Committee President, HK Patil writes to party president Rahul Gandhi, states, 'It is time for all of us to introspect. I feel it my moral duty to own up the responsibility, hence, I submit my resignation from the post.' (file pic) pic.twitter.com/9Yw4yVdStM — ANI (@ANI) 24 May 2019

ओडिशा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने भी ओडिशा में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि पार्टी ने मुझे भी टिकट दिया था। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका। मैंने यह बात अपने पार्टी अध्यक्ष को बता दी है।