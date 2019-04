अमृतसर। पंजाब के गुरदासपुर से टिकट नहीं मिलने से दिवंगत सांसद और अभिनेता विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना ने निराशा जातई है। कविता को उम्मीद थी कि इस सीट से उन्हें टिकट मिलेगा। मगर, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सनी देओल को मैदान में उतारा गया है। दरअसल, इस से विनोद खन्ना ने साल 2014 के चुनाव में विजय दिलाई थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

बताते चलें कि साल 2017 में विनोद खन्ना की मौत के बाद कविता के नामांकन से पार्टी ने इनकार कर दिया था।लिहाजा, इस बार कविता को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी। हालांकि, टिकट दे दी गई सनी देओल को। अपनी व्यथा जाहिर करते हुए कविता ने कहा- मैं समझती हूं कि पार्टी को उम्मीदवार तय करने का अधिकार है। मगर, इसे करने का कोई तरीका होता है।

जिस तरह से यह किया गया है, उससे मैं अकेला और खारिज किया गया महसूस कर रही हूं। मुझे ऐसा एहसास कराया जा रहा है, जैसे मैं अप्रसांगिक हूं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह पार्टी के फैसले के साथ हैं और नरेंद्र मोदी का समर्थन जारी रखेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसे निजी मुद्दा नहीं बनाएंगी और निजी रूप से त्याग करूंगी। इसके साथ ही मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करूंगी।

