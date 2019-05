नई दिल्ली। दिल्ली में रविवार को होने वाले छठे चरण के मतदान में कईं दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा। हालांकि, इससे पहले दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी द्वारा गौतम गंभीर पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब पूर्व क्रिकेटर और भाजपा उम्मीदवार गौतम ने आतिशी के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मानहानि का नोटिस भेज दिया है।

गौतम ने इसके साथ ही दावा भी किया है कि अरविंद केजरीवाल आरोप साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए गिरी हुई हरकत करने का आरोप लगाता हुए कहा है कि, 'अगर उनके पास सबूत हैं तो लेकर आएं, मेरा इस्तीफा वो लिखेंगे और सबके सामने मैं उस पर साइन करूंगा। अगर वो यह आरोप साबित नहीं कर सके तो क्या वो राजनीति छोड़ देंगे। आप जानते हैं कि आखिर क्यों अच्छे लोग राजनीति में आने से हिचकिचाते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की वजह से अच्छे लोग राजनीति से दूर रहते हैं।'

BJP East Delhi candidate, Gautam Gambhir on AAP candidate Atishi: I condemn what has happened. I am from a family where I have been taught to respect women. I didn't know CM Arvind Kejriwal would stoop so low. I have filed a defamation case. pic.twitter.com/Dgrov90Pql

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौतम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पर्चे दिखाए थे और दावा किया था कि इसमें उन्हें लेकर भद्दी टिप्पणी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी भावुक भी हो गईं थीं। हालांकि, गौतम गंभीर ने इन आरोपों को तत्काल सिरे से खारिज करते हुए आतिशी के अलावा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चुनौती दी थी।

AAP East Delhi LS seat candidate Atishi breaks down during a press conference alleging BJP's Gautam Gambhir of distributing pamphlets with derogatory remarks against her says,"They've shown how low they can stoop.Pamphlet states that 'she is very good example of a mixed breed'." pic.twitter.com/z14MXXh574

— ANI (@ANI) 9 May 2019