लखनऊ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग है। इनमें कानपुर, उन्नाव और कन्नौज सीट भी है। कन्नौज सीट से सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। जानकारी के अनुसार यूपी की कईं सीटों पर सुबह से ही ईवीएम में गड़बड़ी की सूचनाएं आ रहीं हैं जिसके बाद इन बूथों पर 8 बजे तक मतदान शुरू नहीं पाया था। इसके बाद सपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उन बूथों की जानकारी दी है जहां ईवीएम में खराबी आई। साथ ही सपा ने अपने ट्वीट्स में चुनाव आयोग को भी टैग किया है।

#LokSabhaElections2019 : Voting is yet to begin at booth number 189&196 of Chhibramau area in Kannauj after a glitch in EVM was detected.

जानकारी के अनुसार कानपुर और आसपास की 8 सीटों पर सुबह 7:00 बजे मतदान शुरू हो गया था लेकिन कानपुर उन्नाव और कन्नौज क्षेत्रों में ईवीएम की खराबी की सूचनाएं मिलने लगीं। वहीं कन्नौज की ठठिया में लंबी लाइन लगी हुई थी और मतदान रुका हुआ थी। इसके अलावा फर्रुखाबाद कम्पिल के केएसआर इण्टर कालेज के 5 बूथों में सिर्फ एक बूथ की ईवीएम काम कर रही ती वहीं बचे 4 बूथों की मशीन खराब थी।

#LokSabhaElections2019 : Voting is yet to begin at booth number 35&435 of Chhibramau area in Kannauj. People waiting in queue at the polling station say, "Voting has not started because of a glitch in EVM." pic.twitter.com/CDddeijNOi

