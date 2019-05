मथुरापुर। पश्चिम बंगाल में जारी भाजपा और तृणमूल के घमासान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते थकती नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल के बच्चों को जेल में डाल देंती हैं, लेकिन घुसपैठियों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मोदी ने कहा कि दीदी को देश की चिंता नहीं हैं। वह बंगाल में टोलाबाजी करती हैं। पीएम ने कहा की गुंडागर्दी के दम पर दीदी आम लोगों का जीवन मुश्किल बना रहीं है।

रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी ने मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी है। दीदी सरेआम धमकी पर उतर आईं है। मोदी ने कहा कि TMC के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने विद्यासागर जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। जिस तरह प्रदेश सरकार ने नारदा और सारदा घोटालों के सबूत मिटाए उसी तरह सरकार इस घटना के तथ्य मिटाना चाहती है। मेरी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

PM Modi in Mathurapur,WB: TMC goons spread violence, they vandalised statue of Vidyasagar. CCTV cameras were installed there. The way the state govt erased evidences of Narada& Sarada scam, it is trying to remove evidence in the incident. I demand a strict action should be taken. pic.twitter.com/V1lc9fIR9x

