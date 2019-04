Lok Sabah Election Phase 4 Polling Live Updates: चौथे चरण की वोटिंग जारी, फिल्मी सितारों और दिग्गज नेताओं ने डाला वोट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण का मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण में बिहार (5), जम्मू और कश्मीर (1), झारखंड (3), मध्य प्रदेश (6), महाराष्ट्र (17), ओडिशा (6), राजस्थान (13), उत्तर प्रदेश (13) और पश्चिम बंगाल (8) की कुल 72 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से 37 सीटें ऐसी हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, यानी इन सीटों पर 3 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इस चरण में कुल 943 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। मालूम हो, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी और सभी 543 सीटों का परिणाम 23 मई, गुरुवार को घोषित किया जाएगा। पढ़िए पल-पल की अपडेट -

- यूपी के गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रविकिशन ने मतदान किया।

यूपी के गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रविकिशन ने मुंबई के गोरेगांव में मतदान किया।

- रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेद्दार रोड पर मतदान किया।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई के पेद्दार रोड पर मतदान केंद्र संख्या 40 और 41 पर मतदान किया।

- एक्ट्रेस रेखा भी बांद्रे में मतदान करने के लिए पहुंची।

अनुभवी अभिनेत्री रेखा ने मुंबई के बांद्रा में मतदान केंद्र संख्या 283 पर मतदान किया।

- मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार पूनम महाजन ने वर्ली में मतदान किया।

मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार पूनम महाजन ने वर्ली में मतदान केंद्र संख्या 48 पर मतदान किया।

- पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी मतदान जारी है। राज्य में आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मतदान केंद्र से दृश्य। राज्य में आज 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है।

- राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ में मतदान केंद्र संख्या 33 पर मतदान किया।

- उद्योगपति अनिल अंबानी ने कफ परेड के सोमानी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला।

उद्योगपति अनिल अंबानी ने मुंबई के कफ परेड में जीडी सोमानी स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 216 पर वोट डाला।

- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस बार बेगुसराय से मैदान में हैं और उन्होने मतदान शुरू होते ही मंदिर में पूजा के बाद लखीसराय में मतदान किया।

केंद्रीय मंत्री और नवादा से सांसद गिरिराज सिंह ने लखीसराय जिले के बरहिया में मतदान केंद्र संख्या 33 पर मतदान किया।

(बिहार की बेगुसराय सीट से भाजपा प्रत्याशी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुबह मंदिर में पूजा-अचर्ना की। इस सीट पर उनका मुकाबला सीपीआई के कन्हैया कुमार से है।)

यूपी की कन्नौज सीट पर मतदाता सुबह-सुबह की पहुंच गए। यहां से यादव परिवार की बहू डिंपल मैदान में हैं। पिछली बार भाजपा 20 हजार वोटों से पीछे रह गई थी। इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है।

कन्नौज में मतदान केंद्र संख्या 256 के बाहर मतदाता कतार में लगने लगे। राज्य में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है।

राजस्थान में वोटिंग की तैयारियां करते अधिकारी

राजस्थान के झालावाड़ में मतदान केंद्र संख्या 32 पर तैयारी के दृश्य। चौथे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी।

जानिए किस राज्य की किस सीट पर वोटिंग

2014 के चुनाव की यदि बात करें तो ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा था। एनडीए को 56 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को केवल दो सीटें और अन्य विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस को छह और बीजू जनता दल को भी छह सीटें ही मिली थीं। इसलिए अब एनडीए को इन सीटों को बचाने की लड़ाई भी लड़नी है। 2014 में भाजपा ने राजस्थान और मध्यप्रदेश में कुल 54 सीटों में से दो को छोड़कर सब पर फतह हासिल की थी।