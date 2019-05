नई दिल्ली। नए मंत्रिमंडल के लिए गुरुवार को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड बदल दिया है। ममता ने कहा है कि वो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगी। इससे पहले खबर आई थी कि ममता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी।

ममता ने ट्वीट कर मीडिया की उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया है जिसमें भाजपा का नाम लेकर पश्चिम बंगाल में 54 लोगों की राजनीतिक हिंसा में हत्या की बात कही है। ममता ने लिखा है कि यह दुर्भाग्य है क्योंकि यह राजनीतिक हत्याएं नहीं हैं।

West Bengal CM Mamata Banerjee: It was my plan to attend oath-taking ceremony, however in past one hour, I am seeing media reports that the BJP is claiming 54 people have been killed in political violence in Bengal. This is untrue. I am compelled not to attend the ceremony. pic.twitter.com/U6pAC9vYHW

— ANI (@ANI) 29 May 2019