नई दिल्ली। पीएम मोदी 30 मई गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए बिम्सटेक (BIMSTECH) के सभी प्रमुख नेताओं को न्यौता दिया गया है। बिम्सटेक के बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और भारत सदस्य देश हैं। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई।

MEA: Government of India has invited the leaders of the BIMSTEC Member States for the Swearing-in ceremony on May 30. This is in line with Government's focus on its 'Neighbourhood First' policy. pic.twitter.com/588hLOMjyA

समारोह में शामिल होने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष और किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्राविन्द जगन्नाथ को भी आमंत्रित किया गया है। प्राविन्द जगन्नाथ इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस में भी मुख्य अतिथि थे।

MEA: The President of the Kyrgyz Republic, who is the current Chair of the Shanghai Cooperation Organization, and the Prime Minister of Mauritius, who was the Chief Guest at this year's Pravasi Bhartiya Divas, have also been invited. https://t.co/N4CIRCA0q1

